Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Зима придет в октябре 

Артём Кульша 21 минуту назад
Зима придет в октябре
Фото: РИА Новости
В октябре в Россию придет зима. Об этом сообщает «Свободная пресса».
Согласно данным сервиса «Гисметео», в Новосибирске в октябре погода будет неустойчивой — то осенней, то зимней. В течение остатка нынешней недели температура воздуха там будет подниматься до +9…+12 градусов, а после этого на протяжении нескольких дней днем составит около 0 градусов, а по ночам будет опускаться до -6 градусов. В эти дни в городе будет идти снегопад. После этого там незначительно потеплеет (до +3 градусов) и изменится характер осадков — начнутся сильные дожди.
В Кемерове в октябре ожидается похожая погода. В Красноярске до 10 октября будет относительно тепло (+4…+13 градусов), а в течение остатка месяца температура будет колебаться между +8 и -4 градусами, будут идти то дожди, то снег.
До конца текущей недели дневная температура в Омске будет достигать +17 градусов, после чего постепенно похолодает до -2 градусов. Весь октябрь там будет пасмурно, возможны снегопады, температура будет скакать от +8 до -1 градуса.
20 сентября, как сообщал «Рамблер», на территории Архангельской области и республики Коми выпал первый снег, а 21-го — в Пермском крае и Свердловской области.
Видео дня. 50 000 литров вина утекло из цистерны с завода на улицу
Комментарии
Общество , Новосибирск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ширвиндт ответил Собянину на призыв сидеть дома
Ширвиндт ответил Собянину на призыв сидеть дома
Результаты вскрытия дочери Конкина шокировали врачей
Результаты вскрытия дочери Конкина шокировали врачей
Вдова Талькова назвала имя убийцы
Вдова Талькова назвала имя убийцы
Появилось видео сравнения армий Еревана и Баку
Появилось видео сравнения армий Еревана и Баку
Видео
Опубликовано видео подробностей убийства жены депутатом
02:19
Опубликовано видео подробностей убийства жены депутатом
Происшествия Криминал
Уничтожение колонны с боеприпасами Азербайджана попало на видео
00:24
Уничтожение колонны с боеприпасами Азербайджана попало на видео
Конфликты В мире
Опубликовано видео работы расчета РЛС «Небо-М»
01:29
Опубликовано видео работы расчета РЛС «Небо-М»
Армия
Боксёрша вызвала Бузову на бой и попала на видео
02:24
Боксёрша вызвала Бузову на бой и попала на видео
Шоу-бизнес
Новая проповедь патриарха Кирилла попала на видео
04:12
Новая проповедь патриарха Кирилла попала на видео
Общество
Путин высказался о карантине и попал на видео
02:15
Путин высказался о карантине и попал на видео
Политика
Появилось видео с расчлененным телом в Петербурге
01:28
Появилось видео с расчлененным телом в Петербурге
Происшествия
Пьяная пассажирка устроила дебош в самолете и попала на видео
01:57
Пьяная пассажирка устроила дебош в самолете и попала на видео
Опубликовано видео пожара в Новосибирске
00:12
Опубликовано видео пожара в Новосибирске
Опубликовано видео последствий лесных пожаров в Калифорнии
01:21
Опубликовано видео последствий лесных пожаров в Калифорнии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение