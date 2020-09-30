Зима придет в октябре 

В октябре в Россию придет зима. Об этом сообщает «Свободная пресса».

Согласно данным сервиса «Гисметео», в Новосибирске в октябре погода будет неустойчивой — то осенней, то зимней. В течение остатка нынешней недели температура воздуха там будет подниматься до +9…+12 градусов, а после этого на протяжении нескольких дней днем составит около 0 градусов, а по ночам будет опускаться до -6 градусов. В эти дни в городе будет идти снегопад. После этого там незначительно потеплеет (до +3 градусов) и изменится характер осадков — начнутся сильные дожди.

В Кемерове в октябре ожидается похожая погода. В Красноярске до 10 октября будет относительно тепло (+4…+13 градусов), а в течение остатка месяца температура будет колебаться между +8 и -4 градусами, будут идти то дожди, то снег.

До конца текущей недели дневная температура в Омске будет достигать +17 градусов, после чего постепенно похолодает до -2 градусов. Весь октябрь там будет пасмурно, возможны снегопады, температура будет скакать от +8 до -1 градуса.

20 сентября, как сообщал «Рамблер», на территории Архангельской области и республики Коми выпал первый снег, а 21-го — в Пермском крае и Свердловской области.