Что ждет россиян в октябре 

Телеканал «Царьград» составил список изменений, которые ждут россиян с 1 октября. В частности, в октябре истекает срок действия части мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

В начале октября вступит в силу закон, освобождающий от НДС услуги негосударственных социально ориентированных организаций. Это позволит создать равные условия налогообложения при оказании государственных услуг как для госучреждений (им не приходилось платить НДС), так и для негосударственных социально ориентированных организаций.

Также с 1 октября на три процента вырастут зарплаты бюджетников, это коснется в том числе и работников федеральных государственных органов и гражданских служащих воинских частей.

С 1 октября перестанут платить пособие в 12130 рублей индивидуальным предпринимателям, закрывшимся на фоне пандемии после 1 марта текущего года.

С 1 апреля до 1 октября включительно оформленные ранее субсидии продлевались автоматически, заявление для этого не требовалось. Со 2 октября возвращается прежний порядок оформления, россиянам снова нужно собирать документы и подавать заявление. Это коснется и ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка.

Позже, 30 октября, в России вступит в силу запрет на курение кальяна. Как сообщал «Рамблер», кальян, электронные сигареты, вейпы и другую продукцию с никотином нельзя будет курить в общественных местах, в частности, в кафе. После вступления закона в силу кальянные продолжат работать, но не смогут предоставлять услуги питания.

Из-за коронавируса власти разрешили выдавать полисы россиянам, которые не успеют оформить техническую карту для ОСАГО до 30 сентября. Люди, которые воспользовались этим исключением из правил, должны пройти техосмотр до 31 октября 2020 года.