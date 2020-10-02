Главврач больницы объяснил рост заражения COVID-19

Главный врач 40-й больницы в московском поселке Коммунарка Денис Проценко объяснил рост заболеваемости коронавирусом в Москве . Его слова передает РИА Новости.

По мнению Проценко, увеличению случаев заболевания способствовало много разных факторов. В частности, он подчеркнул, что россияне перестали носить маски, соблюдать строгую гигиену рук и в целом «немного расслабились». «Мы опять вернулись к обнимашкам, к рукопожатиям, ко всем тем механизмам, которые нарушают социальную дистанцию и увеличивают риск инфицирования», — пояснил врач.

Кроме того, дети снова начали ходить в школу, а работа на удаленке закончилась. Из-за этого сократилась и социальная дистанция, отметил Проценко. «Все это вместе и дало то, что мы с напряжением ожидали», — заключил он.

По данным на 1 октября, в России за сутки зарегистрировано 8945 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших с начала пандемии составило 1 185 231 человек. При этом более 964 тысяч из них уже выздоровели.