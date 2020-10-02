Распространение коронавируса в России будет полностью приостановлено к концу 2021 года. Об этом заявил заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев , сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что если 30−40% населения уже имеют антитела, то ничего страшного не должно случиться. Ученый добавил, что заболеваемость COVID-19 будет расти, пока иммунитет не выработается у 70% населения.

«Думаю, к концу следующего года все это совсем схлынет», — считает Зверев.