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Коронавирус выдыхается: Мясников о ситуации в Москве

Мария Иванова
1 час назад
Доктор Александр Мясников заявил, что коронавирус становится менее заразным, но пожилые люди все так же тяжело его переносят, поэтому мэр Москвы Сергей Собянин ввел профилактические меры. Об этом сообщает «Царьград».
Коронавирус выдыхается: Мясников о ситуации в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как писал «Рамблер», ранее Собянин обратился к главам компаний и попросил перевести как можно больше сотрудников на удаленку.
На прошлой неделе Москва преодолела психологическую отметку в тысячу новых случаев коронавируса за сутки, а ежедневное число госпитализаций с этой инфекцией увеличилось на 30 процентов.
Собянин рекомендовал москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями не покидать дома без особой необходимости с 28 сентября. Он подчеркнул, что прогулки и занятия спортом на свежем воздухе для них не ограничиваются. Таким образом, выход из дома не станет нарушением. Социальные карты пенсионером власти блокировать не будут.
Кроме того, школьные каникулы, которые начнутся 5 октября, будут продлены с одной до двух недель.
«Вирус теряет свою вирулентность по мере распространения. Выдыхается. При этом определенный процент тяжелых случаев и смертей все равно будет среди пожилых и хронических больных», - объяснил новые меры Мясников.
Он отметил, что эти меры, а также масочный и перчаточный режимы, помогут лишь частично, ситуация не изменится радикально, пока не будет проведена массовая вакцинация.
«Коронавирус все равно пройдется по планете < >. Да, теряя свою патогенность по дороге. Но я не представляю, где власти могут позволить себе смотреть на это безучастно», - заключил медик.
Общество,Александр Мясников,Сергей Собянин,Москва,
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