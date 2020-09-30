Коронавирус выдыхается: Мясников о ситуации в Москве

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Как писал «Рамблер», ранее Собянин обратился к главам компаний и попросил перевести как можно больше сотрудников на удаленку.

На прошлой неделе Москва преодолела психологическую отметку в тысячу новых случаев коронавируса за сутки, а ежедневное число госпитализаций с этой инфекцией увеличилось на 30 процентов.

Собянин рекомендовал москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями не покидать дома без особой необходимости с 28 сентября. Он подчеркнул, что прогулки и занятия спортом на свежем воздухе для них не ограничиваются. Таким образом, выход из дома не станет нарушением. Социальные карты пенсионером власти блокировать не будут.

Кроме того, школьные каникулы, которые начнутся 5 октября, будут продлены с одной до двух недель.

«Вирус теряет свою вирулентность по мере распространения. Выдыхается. При этом определенный процент тяжелых случаев и смертей все равно будет среди пожилых и хронических больных», - объяснил новые меры Мясников.

Он отметил, что эти меры, а также масочный и перчаточный режимы, помогут лишь частично, ситуация не изменится радикально, пока не будет проведена массовая вакцинация.