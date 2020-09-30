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В России проверят сирены гражданской обороны 

News.ru и ещё 7 2 часа назад
Россиян поднимут по тревоге
Фото: ТАСС
Системы оповещения населения заработают для проверки во всех регионах страны в пятницу, 2 октября. Об этом предупредили в МЧС.

В ходе Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне в октябре во всех субъектах страны будут проведены комплексные проверки готовности систем оповещения населения. Запуск электросирен и громкоговорителей запланирован на 2 октября, — цитирует «Интерфакс» сообщение МЧС.

Отмечается, что тестирование пройдёт на муниципальном и региональном уровнях, а точное время определят главы регионов.
При этом в Подмосковье сирены включатся в период с 10:00 до 11:00, по звуковому сигналу «Внимание всем!» жителям региона необходимо будет включить радиоприёмники и телевизоры, предварительно настроенные на областное вещание, для просмотра и прослушивания передаваемых сообщений.
Как писал NEWS.ru, 30 сентября столичная полиция начала проверять соблюдение масочного режима в метро.
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Общество , МЧС , Интерфакс
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