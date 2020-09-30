Россиян поднимут по тревоге

Системы оповещения населения заработают для проверки во всех регионах страны в пятницу, 2 октября. Об этом предупредили в МЧС

В ходе Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне в октябре во всех субъектах страны будут проведены комплексные проверки готовности систем оповещения населения. Запуск электросирен и громкоговорителей запланирован на 2 октября, — цитирует «Интерфакс» сообщение МЧС.

Отмечается, что тестирование пройдёт на муниципальном и региональном уровнях, а точное время определят главы регионов.

При этом в Подмосковье сирены включатся в период с 10:00 до 11:00, по звуковому сигналу «Внимание всем!» жителям региона необходимо будет включить радиоприёмники и телевизоры, предварительно настроенные на областное вещание, для просмотра и прослушивания передаваемых сообщений.

Как писал NEWS.ru, 30 сентября столичная полиция начала проверять соблюдение масочного режима в метро.