Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

МЧС предупредило о проверке сирен оповещения о ЧС

Деловая газета "Взгляд"иещё 16
25 минут назад
В пятницу по всей России включат сирены оповещения о чрезвычайной ситуации, сообщили в пресс-службе МЧС.
По всей России завоют сирены
Фото: ТАССТАСС
В ведомстве сообщили, что «запланирован запуск электросирен и громкоговорителей». Точное время их запуска определят руководители регионов. МЧС призвало «сохранять спокойствие» и подчеркнуло, что включение сирен «является плановым».
В ряде российских регионов заменят сигнал ТВ и радио, передает ТАСС.
В Москве сирены включать не будут.
Проверка систем оповещения состоится в рамках всероссийской тренировки по гражданской обороне. Ее будут проводить по местному времени, начиная с Дальнего Востока. В рамках тренировки отработают действия при чрезвычайных ситуациях, вероятных для конкретного региона.
Общество,Новости регионов,МЧС,ИТАР-ТАСС,Россия,
108
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители