По всей России завоют сирены

Проверка систем оповещения состоится в рамках всероссийской тренировки по гражданской обороне. Ее будут проводить по местному времени, начиная с Дальнего Востока. В рамках тренировки отработают действия при чрезвычайных ситуациях, вероятных для конкретного региона.