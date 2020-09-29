Пандемия заставила россиян отказаться от аренды жилья 

На рынке недвижимости сложилась непростая ситуация в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Многие россияне потеряли работу, однако вынуждены были решать вопрос, связанный с арендой жилья. Опрос, проведенный аналитиками Рамблера с 28 по 29 сентября, показал, что 78% опрошенных имеют собственное жилье. А 22% участников его снимают. Было выявлено, что стоимость арендуемого жилья не устраивает 43% арендаторов. 29% россиян заявили, что стоимость могла бы быть меньше, однако свыклись с условиями. И лишь 28% участников ответили, что их устраивает текущая стоимость.

Не все россияне остаются довольны соотношением цены и качества арендуемого жилья. Так, 51% опрошенных остаются в числе тех, кто считает, что цена слишком завышена. А 43% участников считают, что одно другому соответствует. И лишь 6% участников заявили, что условия превзошли все ожидания. По их мнению, стоимость аренды слишком низкая для столь хорошего жилья.

Пандемия коронавирусной инфекции сказалась на аренде жилья россиянами — чуть более половины опрошенных (57%) пожаловались на то, что столкнулись с трудностями в тот период времени. Из них 36% с трудом справились с выплатой, а 21% отказались вовсе от аренды, переехав в близким, так как финансы не позволяли продолжать снимать жилье. Чуть менее половины респондентов (43%) не столкнулись с трудностями, связанными с арендой жилья.

Несмотря на неудовлетворенность условиями арендуемого жилья некоторых опрошенных, снимать новое жилье планируют не все. 76% россиян точно не собираются этого делать. 14% россиян пойдут на этот шаг из-за отсутствия возможности за него платить. А 10% арендуют новое жилье из-за невыносимых условий.

Ситуация с коронавирусом затронула многих. Так, 43% участников заявили, что их доходы упали примерно в два раза. 40% россиян признались, что в их жизни за это время ничего не изменилось. Более всего пострадали 17% респондентов — они полностью лишились дохода.

Опрошенные россияне предположили, какую максимальную сумму денег они бы смогли отдать за аренду жилья в Москве. 40% назвали сумму в размере 15 тысяч рублей, 38% — до 20 тысяч рублей. 17% — до 50 тысяч рублей. И лишь 5% участников заявили, что готовы были бы отдать до 100 тысяч рублей за аренду жилья в столице.

Исследование, проведенное на портале «Рамблер», показало, что за последние полгода у большинства россиян, а именно у 59%, не изменились приоритеты по условиям аренды жилья. У 41%, напротив, они изменились. Теперь они готовы пойти на любые условия ради экономии денежных средств.

В исследовании приняли участие 1435 человек.