С чего начинается идеальный секс

Приглушенный свет, шелковые простыни, расслабляющая музыка и запотевшая бутылка любимого шампанского в серебряном ведерке со льдом — когда мы говорим об идеальном сексе, нередко воображение рисует именно такую картинку, как будто кадр из романтического фильма про любовь и отношения. Но в реальной жизни антураж далеко не главная составляющая лучшего секса, и на первый план выходит влечение к партнеру и желание подарить ему удовольствие.

Зачем нужна естественная смазка

Все начинается с сексуального возбуждения — женщина чувствует влечение к мужчине, ее сердце начинает биться чаще, кровь устремляется к гениталиям, в результате чего во влагалище выделяется смазка. Благодаря ей скольжение становится легче, приятные ощущения — сильнее, а кроме того снижается возможный риск получения травм во время секса.

Интимная близость помогает не только расслабиться и получить удовольствие, но и лучше узнать своего партнера, а значит стать еще дороже друг другу. Несмотря на прекрасные отношения, бывает так, что секс выходит не таким задорным, каким хотелось бы, например, когда накопилась усталость и навалилась масса проблем, а в итоге не получается отключить голову и полностью отдаться процессу. Не все могут признаться в этом партнеру и считают, что лучше перетерпеть, чем огорчить отказом. А в результате от того, что не хватает смазки во время секса, страдают двое.

shutterstock.com

Почему не хватает смазки

Естественная смазка может выделяться в недостаточном количестве по разным причинам. Иногда, чтобы все пришло в норму, достаточно продлить прелюдию или сменить обстановку, например, уехать в отпуск хотя бы на выходные.

На выделение смазки влияет женский гормон — эстроген, уровень которого может снижаться в зависимости от фазы цикла, а также во время беременности, кормления грудью и менопаузы. Кроме того, сухость во влагалище может быть тревожным симптомом, об этом стоит сказать на очередном приеме у гинеколога, чтобы исключить возможные заболевания.

Также смазки может быть меньше из-за приема препаратов против астмы или аллергии, не все обращают внимание на такой побочный эффект, но не нужно сбрасывать его со счетов. Сухость во влагалище могут вызывать средства гигиены, содержащие не подходящие красители, отдушки и консерванты или имеющие слишком высокий уровень pH.

Лубрикант работает, как и естественная смазка, — снижает трение, облегчает скольжение, что помогает избежать случайного травмирования, и усиливает приятные ощущения во время секса. Но, как выяснилось, об этом свойстве гелей-смазок знают не все. Так, опрос* показал, что 67 процентов мужчин и женщин не применяют лубриканты, а 47 процентов полагают, что гели-смазки необходимы только для анального секса.

shutterstock.com

На самом деле лубрикант может пригодиться не только для вагинального секса, его можно использовать во время анального и орального секса, мастурбации и любого вида петтинга. В этих случаях естественной смазке взяться неоткуда, и здесь лубрикант может серьезно помочь.

Как сделать секс еще приятнее

Только 48 процентов участвовавших в опросе ответили, что лубрикант помогает привнести разнообразие в сексуальную жизнь. Если вы еще не прибегали к помощи лубриканта в сексе, возьмите инициативу в свои руки и предложите партнеру что-то новенькое. Начать можно, например, с Durex® Play Feel — это классический гель-смазка на водной основе, который может обеспечивать легкое скольжение во время секса. Лубрикант подходит не только для вагинального секса, он пригодится любителям орального и анального секса. Средство совместимо с презервативами и секс-игрушками и легко смывается водой.

shutterstock.com

Гель-смазку Durex® Play Feel можно применить уже во время прелюдии –нанесите немного средства на кончики пальцев, нежно прикоснитесь к партнеру и посмотрите на его реакцию. При этом абсолютно без разницы, кто выступит инициатором. Кстати, использовать можно самые разные смазки — с фруктовыми вкусами, для массажа всех частей тела, разогревающие или, наоборот, охлаждающие — в зависимости от эффекта, который хочется получить. Подробнее о том, какие существуют лубриканты, можно узнать здесь

Зачем соглашаться на дискомфорт даже во имя любви, если секс можно и нужно делать лучше. Говорите с партнером о сексе, будьте открытыми и не лишайте себя новых ощущений!

*По результатам проведенного ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр» опроса в социальной сети ВКонтакте. Количество респондентов — 574. Август 2020 года.