В России появился памятник клещу

Памятник представляет собой полуметровый каменный постамент, найденный на вершине горы Дунан Суйган, а на нем — вылитая из серебра фигура клеща высотой пять сантиметров. На камне прибита табличка со словами «Я так же, как и ты, хочу жить!». Идея создания пришла к путешественнику Олегу Чегодаеву, который называет себя «амбассадором Уральских гор», а ее исполнением занимались местные ювелирные мастера. Этой работой авторы хотели показать, что клещ, к которому люди относятся негативно, является частью природы. Подобных памятников в республике еще не устанавливали.