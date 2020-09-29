В пособие по ОБЖ внесли борьбу с педофилами

Новое учебное пособие по Основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для восьмиклассников и девятиклассников дополнят материалами, посвященными опасностям в бытовых ситуациях и кибербуллингу, что должно помочь детям защищаться от педофилов. Об этом сообщает ТАСС.

Всего пособие будет включать десять разделов, один из них посвящен кибербезопасности, где пропишут правила борьбы с травлей в интернете и различными манипуляциями в сети, которые разработчики программы приписывают в том числе педофилам и маньякам. Последние «пытаются украсть деньги, либо мозги, либо контроль над устройством», заявил Игорь Ашманов , президент компании «Крибрум», занимающейся разработкой интеллектуальной системы мониторинга и анализа социальных медиа.

Пособие начнут тестировать в октябре в нескольких регионах России.