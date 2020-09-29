Россиян выселили из общежития на улицу 

Жильцов общежития в Шадринске обязали до 1 декабря съехать из комнат, которые они занимали более 20 лет. Об этом URA.RU рассказал получивший уведомление о выселении Леонид Коробицын.

По его словам, руководство Шадринского политехнического колледжа намерено выселить из общежития более 10 семей с детьми и пенсионеров.

«Куда я могу съехать под зиму? Жилье было получено моей мамой, когда она работала в милиции еще в 2000 году. Мы живем тут с детьми и переезжать не собираемся», — отметил мужчина.

Он также рассказал, что часть жильцов общежития получили уведомления с требованием съехать до 10 октября. Жильцы должны покинуть помещение в связи с тем, что там будут проживать ученики колледжа, сказано в документе-уведомлении о прекращении договора. При этом если они не съедут, колледж намерен обратиться в суд.

Издание отметило, что не смогло получить комментарии руководства учебного заведения по поводу выселения жильцов из общежития.

«Рамблер» писал, что на Можайском шоссе в городе Одинцове целый пятиэтажный дом стал общежитием для мигрантов. Прежних жильцов переселили в новостройку, дом приготовили под снос, но пока не отключили от коммуникаций. Сейчас там живет несколько сотен человек.