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Россиян выселили из общежития на улицу 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Россиян выселили из общежития на улицу
Фото: ТАСС
Жильцов общежития в Шадринске обязали до 1 декабря съехать из комнат, которые они занимали более 20 лет. Об этом URA.RU рассказал получивший уведомление о выселении Леонид Коробицын.
По его словам, руководство Шадринского политехнического колледжа намерено выселить из общежития более 10 семей с детьми и пенсионеров.

«Куда я могу съехать под зиму? Жилье было получено моей мамой, когда она работала в милиции еще в 2000 году. Мы живем тут с детьми и переезжать не собираемся», — отметил мужчина.

Он также рассказал, что часть жильцов общежития получили уведомления с требованием съехать до 10 октября. Жильцы должны покинуть помещение в связи с тем, что там будут проживать ученики колледжа, сказано в документе-уведомлении о прекращении договора. При этом если они не съедут, колледж намерен обратиться в суд.
Издание отметило, что не смогло получить комментарии руководства учебного заведения по поводу выселения жильцов из общежития.
«Рамблер» писал, что на Можайском шоссе в городе Одинцове целый пятиэтажный дом стал общежитием для мигрантов. Прежних жильцов переселили в новостройку, дом приготовили под снос, но пока не отключили от коммуникаций. Сейчас там живет несколько сотен человек.
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Общество , Шадринск
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