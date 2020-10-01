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33 самых добрых буквы 

Рамблер 48 минут назад
33 самых добрых буквы
Фото: Рамблер
7 октября 2020 года — Всемирный день поддержки людей с церебральным параличом. В нашей стране эта дата стала особой благодаря проекту #Доброшрифт.
33 ребенка с ДЦП — подопечные благотворительного фонда «Подарок Ангелу» — написали буквы и цифры, из которых профессиональные дизайнеры собрали оригинальный шрифт.
В прошлом году Доброшрифт впервые стал символом внимания и заботы о людях с серьезными двигательными проблемами и смог помочь 241 семье, в которой воспитываются дети с ДЦП, получить помощь в патронажной реабилитации и прохождении специальных образовательных программ.
В этом году мы хотим помочь ещё большему числу подопечных фонда! Девиз проекта Доброшрифт этого года — «Никто кроме нас самих!».
Узнайте больше на Dobroshrift.ru
Общество
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