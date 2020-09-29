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Россиян хотят лишить корпоративов 

Артём Кульша 25 минут назад
Россиян хотят лишить корпоративов
Фото: РИА Новости
Работодателям следует ограничить проведение корпоративных мероприятий ради профилактики коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Сегодня ведомство опубликовало перечень рекомендаций работодателям по профилактике COVID-19 на рабочих местах. В частности, в нем сказано, что любые корпоративные мероприятия и иные массовые мероприятия в коллективах следует ограничить во время эпидемиологического неблагополучия.
Также Роспотребнадзор рекомендовал работодателям разобщать коллектив, установить контроль за температурой тела работников и обработкой ими рук антисептиками при входе в организацию, информировать сотрудников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены, качественно убирать помещения, применять бактерицидные лампы, запретить прием пищи на рабочих местах.

«При поступлении запроса из территориальных органов (Роспотребнадзора. — Прим. ред.) незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией в связи с исполнением им трудовых функций», — добавили в федеральной службе.

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Общество , Роспотребнадзор
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