Россиян хотят лишить корпоративов 

Работодателям следует ограничить проведение корпоративных мероприятий ради профилактики коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Сегодня ведомство опубликовало перечень рекомендаций работодателям по профилактике COVID-19 на рабочих местах. В частности, в нем сказано, что любые корпоративные мероприятия и иные массовые мероприятия в коллективах следует ограничить во время эпидемиологического неблагополучия.

Также Роспотребнадзор рекомендовал работодателям разобщать коллектив, установить контроль за температурой тела работников и обработкой ими рук антисептиками при входе в организацию, информировать сотрудников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены, качественно убирать помещения, применять бактерицидные лампы, запретить прием пищи на рабочих местах.