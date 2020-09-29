В России выпустили первые партии вакцины от COVID

"Сегодня началось масштабирование производства, и компания "Генериум" выпустила первые серии вакцины (от коронавируса) уже непосредственно с производственных площадок. Они поступили на контроль качества в государственные лаборатории, и масштабирование планируется продолжить, дополнительно еще в общей сложности будут подключены еще две площадки, таким образом, три (площадки для производства). Ведутся переговоры сейчас дополнительно с двумя площадками, которые также оценивают производство и будут разворачивать на своих площадях", - рассказал Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.