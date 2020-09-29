Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

В России выпустили первые партии вакцины от коронавируса

РИА Новостииещё 22
26 минут назад
Первые серии вакцины от COVID-19 выпущены с производственных площадок, планируется подключить еще две производственные мощности, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
В России выпустили первые партии вакцины от COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Сегодня началось масштабирование производства, и компания "Генериум" выпустила первые серии вакцины (от коронавируса) уже непосредственно с производственных площадок. Они поступили на контроль качества в государственные лаборатории, и масштабирование планируется продолжить, дополнительно еще в общей сложности будут подключены еще две площадки, таким образом, три (площадки для производства). Ведутся переговоры сейчас дополнительно с двумя площадками, которые также оценивают производство и будут разворачивать на своих площадях", - рассказал Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Общество,Михаил Мурашко,Владимир Путин,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители