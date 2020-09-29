Воробьев оценил ситуацию с коронавирусом в Подмосковье 

"Пока какой-то критической заболеваемости (коронавирусом в регионе — ред.) мы не видим, но эпизоды, безусловно, есть. Поэтому в течение недели будем информировать вас, коллеги, и жителей по дальнейшей ситуации", — сказал Воробьев в ходе заседания облправительства.