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Воробьев оценил ситуацию с коронавирусом в Подмосковье 

РИА Новости и ещё 5 2 часа назад
Воробьев оценил ситуацию с коронавирусом в Подмосковье
Фото: РИА Новости
Критического уровня по заболеваемости коронавирусом Подмосковье нет, но эпизоды есть, в течение недели будет принято решение по дальнейшим шагам в этой ситуации, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

"Пока какой-то критической заболеваемости (коронавирусом в регионе — ред.) мы не видим, но эпизоды, безусловно, есть. Поэтому в течение недели будем информировать вас, коллеги, и жителей по дальнейшей ситуации", — сказал Воробьев в ходе заседания облправительства.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Андрей Воробьев , Московская область
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