Россиян призвали отказаться от корпоративов

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Роспотребнадзор рекомендует работодателям не проводить корпоративы в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте организации.

"Рекомендуется ограничить … любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в иных массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия", — указано в сообщении.

Кроме того, советуется размещать работников на разных этажах, кабинетах, а также организовать несколько рабочих смен.

При этом в офисах должны быть запасы дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук, масок и респираторов, при возможности желательно использовать бактерицидные лампы.

Следует в течение рабочего дня измерять температуру тела сотрудников.