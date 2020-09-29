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Дочь Конкина проверят на алкоголь и наркотики 

Артём Кульша 37 минут назад
Дочь Конкина проверят на алкоголь и наркотики
Фото: соцсети
Биоматериалы дочери актера Владимира Конкина Софьи будут проверены на наличие алкоголя и запрещенных веществ. Об этом сообщает «Лайф».
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», 32-летняя Конкина скончалась в результате отказа почек, после того как была госпитализирована в Боткинскую больницу в Москве с диагнозом «Утопление». По данным средств массовой информации, за несколько дней до смерти Конкина была обнаружена без сознания в воде в бассейне в фитнес-центре Jump.
Вчера близкий к следствию собеседник сообщил «Лайфу», что макроскопический анализ биоматериалов Конкиной выявил у нее печеночную недостаточность неизвестного происхождения, но не прояснил причину смерти.
В данной связи биоматериалы были направлены на гистологический анализ с целью выявления следов алкоголя и его суррогатов, транквилизаторов и запрещенных веществ. При этом судебно-медицинские эксперты по-прежнему склоняются к тому, что женщина погибла в результате утопления.
Вчера представительница Конкина Юлия Нитченко заявила, что в гибели дочери актера слишком много странностей для несчастного случая, в связи с чем ее семья будет добиваться возбуждения уголовного дела.
Комментарии
Общество , Шоу-бизнес , Владимир Конкин
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