Названа оптимальная температура для дома 

"Инфракрасные потолочные обогреватели не подходят для жилых помещений: они нагревают голову человеку, и мозг посылает сигнал в тело, что уже тепло, хотя на самом деле в помещении холодно, человек может простудиться. Масляные обогреватели контролируют температуру в помещении, вовремя отключаются, есть разные степени нагрева. Они наиболее современные, хотя про них рассказывают, что они взрываются. На самом деле это было свойственно дешевым китайским обогревателям в 1990-е годы, в начале 2000-х годов, сейчас они стали намного надежнее. Но если масляный обогреватель протекает, безусловно, от него надо отказаться", — отметил Антон Ястребцев.
"Обычно в обогревателях есть регуляторы. Важно не перегревать помещение, придерживаться норм. По санитарным нормам у нас средняя температура 23 градуса, плюс минус два градуса. Это уровень, которого надо придерживаться в зимнее время", — рассказал радио Sputnik Антон Ястребцев.
"Из-за сухости возможно возникновение аллергии, сухости в носу, неприятных ощущений на коже. Можно использовать увлажнители, хотя в случае временного использования обогревателя до отопительного сезона это не актуально, потому что помещение еще довольно влажное после лета. При начале отопительного сезона использовать увлажнители уже рекомендуется", — сказал Антон Ястребцев.