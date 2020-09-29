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Названа оптимальная температура для дома 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
С наступлением осенней прохлады в домах уже не так тепло, а включать батареи может быть еще рано. Однако есть способ согреться, рассказал радио Sputnik эколог-эксперт Антон Ястребцев.
Отопительный сезон в России начнется с первыми заморозками, но уже сейчас в домах легко замерзнуть. Хороший способ согреться — обогреватели, уверен Антон Ястребцев. В интервью радио Sputnik эколог-эксперт, директор лаборатории "Экология жизненного пространства" объяснил, что оптимальный вариант для дома — масляные обогреватели, а вот инфракрасные в жилом помещении лучше не использовать.

"Инфракрасные потолочные обогреватели не подходят для жилых помещений: они нагревают голову человеку, и мозг посылает сигнал в тело, что уже тепло, хотя на самом деле в помещении холодно, человек может простудиться. Масляные обогреватели контролируют температуру в помещении, вовремя отключаются, есть разные степени нагрева. Они наиболее современные, хотя про них рассказывают, что они взрываются. На самом деле это было свойственно дешевым китайским обогревателям в 1990-е годы, в начале 2000-х годов, сейчас они стали намного надежнее. Но если масляный обогреватель протекает, безусловно, от него надо отказаться", — отметил Антон Ястребцев.

Эколог-эксперт назвал оптимальную температуру для дома.

"Обычно в обогревателях есть регуляторы. Важно не перегревать помещение, придерживаться норм. По санитарным нормам у нас средняя температура 23 градуса, плюс минус два градуса. Это уровень, которого надо придерживаться в зимнее время", — рассказал радио Sputnik Антон Ястребцев.

Обогреватели сушат воздух, поэтому можно использовать увлажнители, добавил эколог-эксперт.

"Из-за сухости возможно возникновение аллергии, сухости в носу, неприятных ощущений на коже. Можно использовать увлажнители, хотя в случае временного использования обогревателя до отопительного сезона это не актуально, потому что помещение еще довольно влажное после лета. При начале отопительного сезона использовать увлажнители уже рекомендуется", — сказал Антон Ястребцев.

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Общество , Видео , ИА Sputnik
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