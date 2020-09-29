Названа оптимальная температура для дома 

"Инфракрасные потолочные обогреватели не подходят для жилых помещений: они нагревают голову человеку, и мозг посылает сигнал в тело, что уже тепло, хотя на самом деле в помещении холодно, человек может простудиться. Масляные обогреватели контролируют температуру в помещении, вовремя отключаются, есть разные степени нагрева. Они наиболее современные, хотя про них рассказывают, что они взрываются. На самом деле это было свойственно дешевым китайским обогревателям в 1990-е годы, в начале 2000-х годов, сейчас они стали намного надежнее. Но если масляный обогреватель протекает, безусловно, от него надо отказаться", — отметил Антон Ястребцев.