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Бывшие жены Краско проигнорировали его 90-летие 

Вероника Полынина 25 минут назад
Бывшие жены Краско проигнорировали его 90-летие
Фото: РИА Новости
Бывшие жены актера Ивана Краско не пришли поздравить его с 90-летием, пишет Starhit.
На днях Иван Краско отметил 90-летие. По этому поводу артист устроил большой праздник в одном из ресторанов Санкт-Петербурга. Поздравить юбиляра пришли Юрий Гальцев, Андрей Федорцов, Сергей Лосев, Максим Леонидов, Наталья Дроздова и другие.
При этом бывшие жены Краско — Наталья Вяль и Наталья Шевель-Краско — торжество проигнорировали.
Напомним, 43-летняя Наталья Вяль — третья жена артиста и мать его младших сыновей Ивана и Федора. Наталья Шевель-Краско — четвертая жена и ученица Краско. Она на 60 лет моложе бывшего мужа, их брак продлился три года.
Как отмечает Starhit, Наталья Вяль не пришла на юбилей даже несмотря на то, что после развода с Шевель Иван Краско живет с бывшей третьей супругой под одной крышей.
Как сообщал «Рамблер», накануне своего юбилея Иван Краско признался, что мечтает достроить дом под Петербургом, а затем умереть на сцене, «как старинный русский артист».
Комментарии
Общество , Наталья Вяль , Наталья Дроздова , Иван Краско , Андрей Федорцов , Сергей Лосев , Максим Леонидов , Юрий Гальцев , StarHit , Санкт-Петербург
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