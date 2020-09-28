Бывшие жены Краско проигнорировали его 90-летие 

Бывшие жены актера Ивана Краско не пришли поздравить его с 90-летием, пишет Starhit.

При этом бывшие жены Краско — Наталья Вяль и Наталья Шевель-Краско — торжество проигнорировали.

Напомним, 43-летняя Наталья Вяль — третья жена артиста и мать его младших сыновей Ивана и Федора. Наталья Шевель-Краско — четвертая жена и ученица Краско. Она на 60 лет моложе бывшего мужа, их брак продлился три года.

Как отмечает Starhit, Наталья Вяль не пришла на юбилей даже несмотря на то, что после развода с Шевель Иван Краско живет с бывшей третьей супругой под одной крышей.

Как сообщал «Рамблер», накануне своего юбилея Иван Краско признался, что мечтает достроить дом под Петербургом, а затем умереть на сцене, «как старинный русский артист».