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В списке самых богатых россиян по версии Forbes сменился лидер 

Вечерняя Москва и ещё 3 40 минут назад
На первом месте в списке самых богатых граждан России оказался основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин. Это следует из данных счетчика Forbes Real Time. Состояние бизнесмена оценивается в 22,6 миллиарда долларов.
Отмечается, что увеличению стоимости активов Лисина способствует конъюнктура рынка, поэтому акции НЛМК поднимаются в цене. Если год назад одна акция стоила 143,58 рубля, то 28 сентября 2020 года цена закрытия составила 171,6 рубля.
Глава «Норникеля» Владимир Потанин, который ранее занимал первое место в списке самых богатых россиян, в настоящее время находится на втором месте с состоянием 22,3 миллиарда долларов. На акции его компании негативно сказалось предстоящее повышение налога на добычу полезных ископаемых.
Третье место в данном списке досталось семье сенатора от Дагестана Сулейману Керимову, состояние которой оценивается в 21 миллиард долларов. Уточняется, что Керимову удалось разбогатеть в период пандемии коронавируса, с апреля по июль, почти вдвое — на 8,8 миллиарда долларов. В это время произошел рост котировок акций золотодобывающей компании «Полюс», в капитале которой семье сенатора принадлежит 78,6 процента.
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Общество , Видео , Сулейман Керимов , Владимир Лисин , Владимир Потанин , Новолипецкий металлургический комбинат , Норникель , Forbes
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