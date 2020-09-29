Отмечается, что увеличению стоимости активов Лисина способствует конъюнктура рынка, поэтому акции НЛМК поднимаются в цене. Если год назад одна акция стоила 143,58 рубля, то 28 сентября 2020 года цена закрытия составила 171,6 рубля.

Глава «Норникеля» Владимир Потанин , который ранее занимал первое место в списке самых богатых россиян, в настоящее время находится на втором месте с состоянием 22,3 миллиарда долларов. На акции его компании негативно сказалось предстоящее повышение налога на добычу полезных ископаемых.