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Аналитик предсказал пик заражений COVID-19 в России в октябре 

News.ru и ещё 14 1 час назад
Нарастание числа заболевших коронавирусом нового типа в РФ произойдёт, вероятнее всего, через 2-3 недели, то есть, в середине октября, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
В худшем случае, отметил эксперт, пик придётся на начало ноября 2020 года. Тавадян добавил, что, на его взгляд, повторное введение строгих мер изоляции не имеет смысла, так как для эффективности таких ограничений необходимо, чтобы их соблюдали 80% жителей страны, а этого достичь не удастся, передаёт РИА Новости.
Наш модельный анализ выявил три возможных сценария. При самом благоприятном исходе показатель заболеваемости и летальных исходов через неделю начнет спадать, самый вероятный сценарий: пика Россия достигнет через 2-3 недели, в худшем случае пик случится в начале ноября, — сказал эксперт.
Число инфицированных коронавирусом нового типа за неделю с 21 по 27 сентября, по данным ВОЗ, увеличилось более чем на 2 млн, зафиксировано более 36 тысяч смертей от осложнений течения заболевания, писал NEWS.ru ранее.
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Общество , Видео , РИА Новости
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