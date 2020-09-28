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Попова заявила о надежности массовых тестов на коронавирус 

РИА Новости 2 часа назад
Попова заявила о надежности массовых тестов на коронавирус
Фото: РИА Новости
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что массовые тесты для выявления коронавируса достаточно надежные, но, если есть необходимость перепроверить, можно пройти несколько тестов.

"Массовые тесты достаточно надежные. Они не ошибаются. Там, где есть необходимость перепроверить — а у нас сегодня достаточное количество тест-систем — ставят параллельно несколько тест-систем и подтверждают или снимают результат ", — сказала Попова в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По словам главы Роспотребнадзора, сегодня более 500 различных лабораторий делают тесты, у ведомства есть право выборочного контроля. Практически нет лабораторий, которые ошибаются более чем в 5-7% случаев, добавила Попова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Анна Попова , Роспотребнадзор
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