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На Земле произошла самая мощная магнитная буря за последний год 

News.ru и ещё 3 1 час назад
На Земле произошла мощная магнитная буря
Фото: NASA
Почти все магнитные обсерватории в мире зафиксировали в ночь на 28 сентября самую мощную магнитную бурю в 2020 году.
Об этом сообщили в пресс-службе Физического института имени П. Н. Лебедева РАН (ФИАН), передаёт Life. По её данным, последние трое суток перед бурей специалисты отмечали резкий рост геомагнитной активности.

Амплитуда колебаний возросла примерно в два раза до значений, соответствующих уровню 6-й шкалы, — говорится в сообщении.

В институте отметили, что в последний раз магнитные бури такой мощи обрушивались на Землю 25-26 октября 2019 года. Следующие подобные явления ожидаются 29 и 30 сентября, а затем — с 21 по 23 октября.
Ранее NEWS.ru писал о том, что оборудование российских сотовых операторов способно выдержать воздействие экстремальных внешних факторов, включая электромагнитные помехи.
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Общество , Погода , РАН
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