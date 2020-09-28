Умер личный фотограф Брежнева

Причины смерти Мусаэльяна не называются. Он проработал в ТАСС почти 60 лет.
Свою карьеру фотограф начал в агентстве в 1960 году. Он работал в Звездном городке и публиковал материалы на космическую тематику, в том числе о строительстве Байконура и подготовке первых космических экипажей. На протяжении 14 лет фотожурналист был личным фотографом Генсека ЦК КПССЛеонида Брежнева.
В 1993 году Мусаэльян освещал противостояние сторонников президента Бориса Ельцина и Верховного Совета, в том числе расстрел Белого дома. За это он был награжден медалью "Защитника свободной России". В 2019 году фотограф был удостоен Ордена почета.