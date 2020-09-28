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Умер личный фотограф Брежнева

Газета.Ruиещё 8
25 минут назад
Российский фотожурналист, фотокорреспондент ТАСС Владимир Мусаэльян умер в Москве в возрасте 81 года. Об этом сообщает агентство со ссылкой на его дочь Марину.
Умер личный фотограф Брежнева
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Причины смерти Мусаэльяна не называются. Он проработал в ТАСС почти 60 лет.
Свою карьеру фотограф начал в агентстве в 1960 году. Он работал в Звездном городке и публиковал материалы на космическую тематику, в том числе о строительстве Байконура и подготовке первых космических экипажей. На протяжении 14 лет фотожурналист был личным фотографом Генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева.
В 1993 году Мусаэльян освещал противостояние сторонников президента Бориса Ельцина и Верховного Совета, в том числе расстрел Белого дома. За это он был награжден медалью "Защитника свободной России". В 2019 году фотограф был удостоен Ордена почета.
Общество,Владимир Мусаэльян,Леонид Брежнев,Борис Ельцин,КПСС,ИТАР-ТАСС,Москва,
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