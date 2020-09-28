В метро усилили контроль за соблюдением масочного режима 

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В Московском метрополитене усилен контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима. Об этом сообщает «Интерфакс».

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, в котором распорядился усилить контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в общественном транспорте, такси и на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта.

Сегодня утром по меньшей мере на некоторых станциях метро, в частности, на «Пушкинской», контроль был усилен. По наблюдениям корреспондента «Интерфакса», сотрудники подземки стали требовать от пассажиров надевать маски перед проходом через турникет.

«Штрафы пассажирам не выписывают, проводится разъяснительная работа. Ношения перчаток от пассажиров не требуют», — отмечает агентство.