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В метро усилили контроль за соблюдением масочного режима 

Артём Кульша 22 минуты назад
В метро усилили контроль за соблюдением масочного режима
Фото: РИА Новости
В Московском метрополитене усилен контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима. Об этом сообщает «Интерфакс».
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, в котором распорядился усилить контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в общественном транспорте, такси и на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта.
Сегодня утром по меньшей мере на некоторых станциях метро, в частности, на «Пушкинской», контроль был усилен. По наблюдениям корреспондента «Интерфакса», сотрудники подземки стали требовать от пассажиров надевать маски перед проходом через турникет.

«Штрафы пассажирам не выписывают, проводится разъяснительная работа. Ношения перчаток от пассажиров не требуют», — отмечает агентство.

Вчера депутат Государственной думы Татьяна Соломатина высказала мнение, что ограничения, введенные в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, не будут отменены в течение еще около двух лет. Она считает, что именно столько времени займет достижение иммунной прослойки в 60-70%.
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Общество , Новости Москвы , Татьяна Соломатина , Сергей Собянин , Госдума , Интерфакс
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