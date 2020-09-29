Нужно бы ускориться: Как проходит вакцинация от COVID-19

Вакцинацию от коронавируса нужно было бы ускорить, но пока нет возможности это сделать. Об этом рассказал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург во вторник, 29 сентября.

По его словам, в Москве за сутки вакцину получают 500-600 человек.

— Это правильное предложение об ускорении вакцинации, но пока это нельзя сделать, так как пропускная способность ограничена, — цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Он отметил, что в столице от коронавируса привиты уже свыше 5 тысяч человек. Кроме того, директор центра Гамалеи заявил, что нет причин откладывать вакцинацию на более поздний период. Он уточнил, что специалисты не прививают пациентов с COVID-19.