Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Центр Гамалеи оценил ситуацию с вакцинацией от коронавируса 

Вечерняя Москва и ещё 11 39 минут назад
Нужно бы ускориться: Как проходит вакцинация от COVID-19
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Вакцинацию от коронавируса нужно было бы ускорить, но пока нет возможности это сделать. Об этом рассказал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург во вторник, 29 сентября.
По его словам, в Москве за сутки вакцину получают 500-600 человек.

— Это правильное предложение об ускорении вакцинации, но пока это нельзя сделать, так как пропускная способность ограничена, — цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Он отметил, что в столице от коронавируса привиты уже свыше 5 тысяч человек. Кроме того, директор центра Гамалеи заявил, что нет причин откладывать вакцинацию на более поздний период. Он уточнил, что специалисты не прививают пациентов с COVID-19.
Вечерняя Москва: последние новости
Вирусолог рассказала, возможен ли пожизненный иммунитет от COVID-19 Вирусолог рассказала, возможен ли пожизненный иммунитет от COVID-19 В списке самых богатых россиян по версии Forbes сменился лидер В списке самых богатых россиян по версии Forbes сменился лидер Оперный певец Вячеслав Войнаровский умер на 75-м году жизни Оперный певец Вячеслав Войнаровский умер на 75-м году жизни
Общество , Александр Гинцбург , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Полыхнут так, что нам мало не покажется»
«Полыхнут так, что нам мало не покажется»
Пашинян рассказал о личной просьбе Алиева к нему
Пашинян рассказал о личной просьбе Алиева к нему
Россиянин затащил голых школьниц в ванную
Россиянин затащил голых школьниц в ванную
Уничтожение боевых танков Азербайджана попало на видео
Уничтожение боевых танков Азербайджана попало на видео
Видео
Опубликовано видео учения экипажей Ми-24
00:51
Опубликовано видео учения экипажей Ми-24
Армия
Последствия пожаров в Воронеже попали на видео
01:15
Последствия пожаров в Воронеже попали на видео
Происшествия
Десятки раненых в Карабахе попали на видео
01:55
Десятки раненых в Карабахе попали на видео
Происшествия
Появилось видео сравнения армий Еревана и Баку
06:14
Появилось видео сравнения армий Еревана и Баку
Армия
Опубликовано видео последствий ДТП на севере Москвы
00:35
Опубликовано видео последствий ДТП на севере Москвы
Опубликовано видео ЧП в Тольятти
01:02
Опубликовано видео ЧП в Тольятти
Мужчина прокатился на привязанном к мотоциклу крокодиле и попал на видео
01:04
Мужчина прокатился на привязанном к мотоциклу крокодиле и попал на видео
Опубликовано видео обыска у бывшего губернатора Иркутской области
01:22
Опубликовано видео обыска у бывшего губернатора Иркутской области
Пожилая пара устроила в переходе концерт и попала на видео
00:50
Пожилая пара устроила в переходе концерт и попала на видео
Необычная птица на улице в Москве попала на видео
00:25
Необычная птица на улице в Москве попала на видео
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение