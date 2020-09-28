В России появится еще один выходной день

Нилов напомнил, что в действующем законодательстве прописано право правительства делать перенос тех или иных нерабочих дней на очередной календарный год. Однако, по мнению парламентария, чтобы не было повторения ситуации прошлого года, когда решение об объявлении 31 декабря нерабочим днём принималось на уровне регионов или отдельных предприятий, нужно прописать соответствующую обязанность кабмина в законе.