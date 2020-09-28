В России появится еще один выходной день

Тем самым не будет соблазна — переносить или не переносить. Исходя из логики и здравого смысла, исходя из требования наших граждан, 31 декабря всегда должен быть выходным, и именно об этом говорит законопроект, — подчеркнул парламентарий.
В целом мы выходим только на позитивное решение как для граждан, так и для работодателей, потому что все понимают: 31 декабря, за исключением отдельных каких-то сфер, это условно рабочий день, когда никто не работает, и превращается всё это в такую профанацию, — резюмировал депутат.