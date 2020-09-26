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В РАН рассказали, когда Россия победит СOVID-19 

Российская Газета 24 минуты назад
Россиянам назвали сроки победы над коронавирусом
Фото: Reuters
Только после формирования популяционнного иммунитета Россия сможет победить COVID-19. Об этом в интервью "Парламентской газете" заявил вице-президент Российской академии наук (РАН) Владимир Чехонин.
По словам ученого, иммунитет формируется, с одной стороны, из числа людей, которые переболели, а, с другой, из числа вакцинированных.

"Когда цифра популяционного иммунитета будет свыше 70 процентов от населения страны, тогда мы реально будем понимать, что мы справились с инфекцией, и она не представляет никакой угрозы нашему обществу", — рассказал ученый.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что иммунитет к коронавирусной инфекции найден у 24-26% обследованных россиян. По словам главы ведомства, всего на тот момент были обследованы 72 тысяч россиян.
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Общество , Владимир Чехонин , Анна Попова , РАН , Роспотребнадзор , Парламентская газета
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