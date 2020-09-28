России необходимо вернуть смертную казнь 

Глава президентского Совета по правам человека Фадеев заявил, что он против смертной казни и не видит необходимости отменять мораторий на ее применение в России. Очень многие, напротив, увидели в этом самую острую необходимость после очередных убийств детей.

24 сентября в поселке Неклюдово Нижегородской области пропала девятилетняя девочка, вечером того же дня тело ребенка обнаружили в безлюдном месте с признаками насильственной смерти. В ее убийстве признался бывший сожитель ее матери. За час до этого преступления, он до смерти забил молотком совершенно незнакомую 40-летнию женщину.

15 сентября в Рыбинске Ярославской области были найдены мертвыми две девочки 8 и 13 лет. Убийцей стал сожитель их матери. Он их сначала изнасиловал, зверски убил, а потом — расчленил. Немного найдется людей, которые и после этого не видят необходимости отмены моратория на смертную казнь, честно говоря.

Я совершенно не спорю с тем, что всякий человек может иметь свое мнение, в том числе и по поводу смертной казни. Я только одного понять не могу — почему ни один из членов СПЧ не выступает ЗА смертную казнь? Это что, запрещено внутренним регламентом? Они при назначении подписывают соглашение о поддержке Европейской хартии о правах человека? Откуда такое удивительное единомыслие? Право на жизнь, действительно, неотъемлемое право человека. Только дело в том, что этого права каждый день лишаются невинные люди. А когда права на жизнь лишаются дети — это совершенно невыносимо. Это невозможно вместить ни в какое, даже самое толерантное сознание.

Убийство невинного ребенка в любой религиозной традиции всегда воспринималось как один из самых страшных грехов, не имеющий никакого оправдания, никакого прощения, не смягчаемый никакими обстоятельствами. Любое судебное уложение в человеческой истории полагало, что единственным наказанием за это преступление может быть только смерть. Это не жестокая примета архаичного прошлого. Это — рефлекс, естественное чувство самосохранения, извечное противостояние человека, который сознает себя Божьим творением — абсолютному злу. Потому что, мир, государство, племя, любое общество, в котором зло остается ненаказуемым — не устоит.

Фальшивые отсылки противников смертной казни к христианской морали используются исключительно как полемический прием и потому предоставляют собой типичный пример циничной и расчетливой подлости, с помощью которой можно попытаться смутить оппонента, лишить его нравственной опоры. Ведь невозможно же христианину идти против заповедей своего Господа. Это же — все равно что от Христа отречься?

Нет. Это обычная уловка. Бог не лишил человека права на защиту. Тем более он не лишал права на защиту детей. «Начальник не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое». Это слова Апостола Павла из Послания к Римлянам. Современный европейский гуманизм является антихристианским и антирелигиозным. Никакого компромисса с «высокими гуманистическими идеалами» у христианина быть не может. Они стоят на диаметрально противоположных платформах.

Гуманизм часто рядится в христианские одежды, утверждая, что они с христианством — практически одно и то же, за все хорошее и против всего плохого. Только концепция Спасения и Вечной Жизни ни на йоту не совпадает с идеологией абсолютной свободы личности и бесценности именно земной жизни. Из-за этой зацикленности на земной жизни и проистекает либеральное отрицание права государства и общества на смертную казнь. Это тоже своего рода религия, но непримиримо враждебная и христианству, и исламу, и иудаизму. Все авраамические религии, напротив, к смертной казни относятся совершенно спокойно. Для них это совершенно несущественный вопрос. Либеральное общество тяжело болеет. При этом его болезни не лечатся, они приобретают хроническую форму и постепенно убивают общественный организм.

В здоровом обществе или в таком, где есть иммунитет, не могут физически существовать такие упыри как рыбинский убийца и подобные ему нелюди. В нем не могут жить педофилы, убийцы-рецидивисты, садисты-мучители. Это — раковая опухоль, которую буквально отсекают. Люди инстинктивно чувствуют несправедливость, ненормальность общественного устройства, когда человек, убивший ребенка уже через 12 лет выходит на свободу, после чего страшно убивает еще двух детей и при этом гарантированно остается жить. Никакие рассказы про невыносимые условия в тюрьмах для приговоренных к пожизненному заключению не могут успокоить сознание взрослых людей, у которых есть свои дети. Они знают, что так просто не должно быть.

Система, которая отрекается от прямой обязанности карать преступников, защищая своих подданных, добровольно лишает себя власти. Если тот самый «начальник» по словам апостола Павла не хочет обнажить свой меч, чтобы покарать зло, людям ничего не останется, кроме как взяться за дело самим. Циркулирующие городские предания, что детоубийц и педофилов убивают в тюрьмах и колониях, с одной стороны, представляют собой надежду на справедливое воздаяние, а с другой — это общественное одобрение и поддержку самосуда. Собственно, поэтому и покойный Марцинкевич-Тесак был столь популярен — потому что он боролся с педофилами и торговцами наркотиками, а государство, по мнению людей, с ними не боролось как должно.

Тоталитарная диктатура европейского гуманизма в России — это странное наследие СССР. Для коммунизма, который сложился, как философское развитие идей Руссо и Фуко (на которых и сегодня стоит европейская цивилизация) — это было естественно. Но, с коммунистическими экспериментами мы вроде бы уже как 30 лет закончили? Если что и необходимо переосмыслить России, так это то мировоззрение, которое она утратила в 1917-м, и, по идее, должна была вернуть себе в 1991-м. Однако этого не произошло.

Идеологи разрушения СССР были самыми настоящими коммунистами. И по принадлежности к КПСС , и по философии. Они обошлись сменой флага и приватизацией собственности. К слову, Америка совершенно спокойно применяет смертную казнь, именно потому, что открыто противостояла коммунизму и всякой левой либеральной идеологии, которые доминировали на европейском континенте. 300 тысяч американских церквей и пустые европейские соборы — из области того же противостояния.

Правозащитники, действительно, имеют право на свое мнение. Но это в той же степени относится и к десяткам миллионов граждан России, которые выступают за смертную казнь. Для того, чтобы защитить жизни своих детей.