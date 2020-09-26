«Миша попал в ужасное положение»: Балуев о Ефремове

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«Миша попал в ужасное положение»: Александр Балуев высказался по поводу дела Ефремова 

Teleprogramma.pro 59 минут назад
61-летний актер рассказал, почему он понимает осужденного артиста.
Актер кино и дубляжа Александр Балуев поделился своим мнением о ситуации Михаила Ефремова, пишут «Известия».
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Александр Николаевич сострадает семье погибшего курьера Захарова. При этом артист напоминает, что не только они потеряли отца. Без главы семейства остались и Ефремовы, подчеркивает Балуев:

«Это большая беда и трагедия для семьи погибшего Сергея Захарова. Миша тоже попал в ужасное положение. Но я бы не стал осуждать его огульно… У меня эта ситуация вызывает ужасное сожаление и сочувствие, в том числе к Мише. Ведь не только семья Захарова потеряла своего отца и мужа…».

По словам Балуева, он сам частенько выпивает, поэтому считает, что любой мог оказаться на месте Михаила Олеговича.

«Кто у нас не выпивает? Наверное, в России меньше 1% тех, кто вообще не пьет и не курит. Лишь они имеют право сказать: «Ты алкоголик!» Все остальные употребляют. Другое дело — в какой степени? Я и сам подвержен — тоже люблю выпить. Но, конечно, садиться за руль в таком состоянии недопустимо», — признается артист.

Напомним, что недавно стали известны новые обстоятельства в деле Михаила Ефремова. Выяснилось, что бывший адвокат артиста оказывал влияние на актера. Этот факт может смягчить приговор Ефремова.
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Общество , Видео , Михаил Ефремов , Александр Балуев , Сергей Захаров , газета "Известия"
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