«Миша попал в ужасное положение»: Балуев о Ефремове

61-летний актер рассказал, почему он понимает осужденного артиста.

Александр Николаевич сострадает семье погибшего курьера Захарова . При этом артист напоминает, что не только они потеряли отца. Без главы семейства остались и Ефремовы, подчеркивает Балуев:

«Это большая беда и трагедия для семьи погибшего Сергея Захарова. Миша тоже попал в ужасное положение. Но я бы не стал осуждать его огульно… У меня эта ситуация вызывает ужасное сожаление и сочувствие, в том числе к Мише. Ведь не только семья Захарова потеряла своего отца и мужа…».

По словам Балуева, он сам частенько выпивает, поэтому считает, что любой мог оказаться на месте Михаила Олеговича.

«Кто у нас не выпивает? Наверное, в России меньше 1% тех, кто вообще не пьет и не курит. Лишь они имеют право сказать: «Ты алкоголик!» Все остальные употребляют. Другое дело — в какой степени? Я и сам подвержен — тоже люблю выпить. Но, конечно, садиться за руль в таком состоянии недопустимо», — признается артист.

Напомним, что недавно стали известны новые обстоятельства в деле Михаила Ефремова. Выяснилось, что бывший адвокат артиста оказывал влияние на актера. Этот факт может смягчить приговор Ефремова.