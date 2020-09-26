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Минпросвещения утвердило перечень учебников на пять лет 

ТК «Звезда» и ещё 3 1 час назад
Минпросвещения утвердило перечень учебников на пять лет
Фото: edu.gov.ru
Перечень теперь разделен на две части — допущенные и рекомендованные учебники в школах и колледжах страны.
В России вступил в силу приказ Минпросвещения об утверждении нового федерального перечня учебников, допущенных к использованию в школах. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Утвержденный перечень стал меньше. Раньше в нем было 1700 учебников, теперь — 1555. Сам перечень теперь разделен на две части — допущенные и рекомендованные для использования учебники в аккредитованных школах и колледжах страны.
В первой части перечислены издания для обязательной школьной программы: русский язык, математика, история и так далее. Во второй — рекомендованные учебники для программ, которые школы или колледжи формируют самостоятельно.
Утвержденный перечень будет актуален в течение пяти лет, после чего издания будут проходить новое экспертное заключение.
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