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Названы места, в которых запретят курение 

Вероника Полынина 14 минут назад
Названы места, в которых запретят курение
Фото: РИА Новости
В России с 1 января 2021 года вступят в силу новые запреты для курильщиков. Об этом говорится в постановленииправительства «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ», размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, будет запрещено курить на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий, объектов здравоохранения, образования, транспорта, торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, объектов производства всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, за исключением мест, специально отведенных для курения.
Руководители организаций должны разместить на объектах знак «Курение и пользование открытым огнем запрещено» и оборудовать отведенное для курильщиков место знаком «Место для курения».
Как сообщал «Рамблер», 23 сентября Госдума приняла закон, который увеличивает в 2021 году ставки акцизов на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с действующими ставками. По прогнозам Минфина, стоимость пачки сигарет после повышения акцизов вырастет в среднем на 20 рублей.
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Общество , Госдума , Минфин
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