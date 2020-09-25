Названы места, в которых запретят курение 

России с 1 января 2021 года вступят в силу новые запреты для курильщиков. Об этом говорится в постановлении правительства «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ», размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, будет запрещено курить на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий, объектов здравоохранения, образования, транспорта, торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, объектов производства всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, за исключением мест, специально отведенных для курения.

Руководители организаций должны разместить на объектах знак «Курение и пользование открытым огнем запрещено» и оборудовать отведенное для курильщиков место знаком «Место для курения».