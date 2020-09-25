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В Европе выпустили советских солдатиков-мародеров 

Вероника Полынина 23 минуты назад
В Европе выпустили советских солдатиков-мародеров
Фото: D-Day Miniature Studio / Facebook
В Европе выпустилинабор игрушечных солдатиков под названием Red Storm Over Europe («Красный шторм над Европой»), изображающий советских воинов-освободителей пьяницами и мародерами. На оскорбительную миниатюру обратилвнимание журналист Евгений Поддубный.
Набор состоит из четырех фигурок — советские солдаты покидают Европу с добычей: картинами, часами, тростью, статуэткой и одеждой. Одна из фигурок изображена с бутылкой алкоголя в руках. Наружность у всех четырех солдат крайне неприятная.

«Пропаганда она такая. Она даже в фигурках», — написал Поддубный в своем телеграм-канале.

Он отметил, что не знает, кто владеет компанией-производителем D-Day Miniature Studio, но ее сайт висит на польском хостинге.

«И это, конечно символично. Так как не было бы никакого польского хостинга без советского солдата. Очень мы, русские добрые. И очень вялые. И беспечные. У нас много лет пытаются украсть даже правду, а мы все терпим», — заявил журналист.

Как писал «Рамблер», Польша считает СССР ответственным за развязывание Второй мировой войны наравне с фашистской Германией. В Польше также называют приход в Польшу Красной Армии оккупацией, а не освобождением.
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Общество , Евгений Поддубный
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