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Россиянам одобрили длинные новогодние каникулы в 2021 году 

Российская Газета и ещё 2 18 минут назад
Россиянам одобрили длинные новогодние каникулы
Фото: РИА Новости
Российская трехсторонняя комиссия (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений одобрила проект переноса выходных дней в 2021 году. Об этом передает ТАСС со ссылкой на сообщение секретариата вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

"В РТК одобрили проект постановления правительства "О переносе выходных дней в 2021 году", — сообщили журналистам.

31 декабря предложили сделать постоянным выходным
Как ранее сообщала "РГ", Минтруд России подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января, 31 декабря в следующем году будет выходным, а майские праздники продлятся шесть дней — с 1 по 3 и с 8 по 10 мая.
Согласно документу, в 2021 году россияне будут отдыхать по следующему графику: с 1 по 10 января; с 21 по 23 февраля; с 6 по 8 марта; с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая; с 12 по 14 июня; с 4 по 7 ноября и 31 декабря.
По действующему законодательству 31 декабря 2020 года является рабочим днем.
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