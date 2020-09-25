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Пластический хирург рассказал об ошибке Алентовой 

Вероника Полынина 1 час назад
Пластический хирург рассказал об ошибке Алентовой
Фото: РИА Новости
Звезда оскароносной картины «Москва слезам не верит» Вера Алентова допустила ошибку, решив омолодиться с помощью пластической хирургии, считает пластический хирург Александр Вдовин. Об этом он заявил изданию «Экономика сегодня».
На днях в Сети появились новые фотографии Веры Алентовой. Поклонники актрисы обратили внимание, что за время самоизоляции она похорошела и помолодела. Зная о любви Алентовой к пластической хирургии, фанаты сделали вывод, что она вновь легла под нож, и на этот раз операция прошла успешно.
Однако пластический хирург Александр Вдовин не поддерживает мнение большинства. По его словам, Алентова не добилась главного — эффекта омоложения.
Вдовин предположил, что актриса сделала подтяжку лица под общим наркозом и векторный лифтинг, что позволило ей сгладить многие возрастные изменения с сохранением черт лица. При этом он обратил внимание, что процесс омоложения не ограничивается одной подтяжкой.
По его словам, после операции Алентовой необходимо было пройти аппаратные косметологические процедуры, но она этого не делала. В результате, ключевые показатели молодости кожи — качество, текстура и цвет — оставляют желать лучшего.
При этом хирург допустил, что отказ от аппаратных процедур связан с нехваткой финансов — одна процедура стоит около 200 тысяч рублей.
Как писал «Рамблер», впервые звезда картины «Москва слезам не верит» обратилась к услугам пластических хирургов в далеком 1998 году. Положительные результаты первых экспериментов снова привели Алентову к специалистам. Третья операция, проведенная в 2009 году, по слухам, была крайне неудачной. Актриса даже собиралась подать на клинику в суд, но решила не давать делу широкой огласки. К 2019 году поклонники Алентовой пришли к неутешительному выводу, что лицо актрисы окончательно потеряло узнаваемость.
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Общество , Вера Алентова , Александр Вдовин
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