Почему Россию в США считают «врагом»

На самом деле то же самое происходит в Америке. Ведь там показывают только отрицательные картинки о России. И там тоже считают, что мы их враги. И там тоже нас опасаются не в меньшей, а может быть, даже в большей степени, чем мы их, — отметил Познер в интервью «Комсомольской правде».