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Познер объяснил, почему Россию в США считают «врагом» 

News.ru и ещё 3 59 минут назад
Почему Россию в США считают «врагом»
Фото: Reuters
Журналист и телеведущий Владимир Познер высказался о восприятии образа Москвы в Вашингтоне и отметил, что американцы считают Россию «врагом» по причине страха. По его словам, в России не всегда объективно освещают события за океаном, например, «показывая погромы и пожары без объяснений их причин».

На самом деле то же самое происходит в Америке. Ведь там показывают только отрицательные картинки о России. И там тоже считают, что мы их враги. И там тоже нас опасаются не в меньшей, а может быть, даже в большей степени, чем мы их, — отметил Познер в интервью «Комсомольской правде».

Он добавил, что в США работают и частные, и государственные телекомпании, однако действуют они одинаково, поскольку именно так понимают свои интересы. В конечном итоге это приводит к отрицательному результату, подчеркнул Познер.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин предложил США «перезагрузить» отношения в сфере информационных технологий. Тезисы, выложенные на сайте Кремля, описывают заключение своеобразного договора о ненападении друга на друга в киберпространстве. Но Москва вряд ли дождётся конструктивного ответа от Вашингтона. Подобный договор страны уже пытались заключить, но в процессе переговоров обнаружилось одно препятствие.
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Комментарии 71
Общество , В мире , США , Владимир Познер , Владимир Путин , Комсомольская правда , Москва
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