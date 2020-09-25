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В российских кинотеатрах запретили закрывать двери на ключ во время сеансов 

News.ru и ещё 1 1 час назад
В российских кинотеатрах ввели новый запрет
Фото: РИА Новости
Правительство России выпустило постановление, запрещающее запирать на ключ двери, в том числе предназначенные для эвакуации, в кинотеатрах страны во время сеансов.
Документ «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» опубликован на официальном портале правовой информации.
25 марта 2018 года в кемеровском кинотеатре «Зимняя вишня» произошёл пожар, в котором погибли 60 человек, среди которых 37 детей. По факту пожара были возбуждены три уголовных дела. Позже следователи установили, что причиной трагедии стало короткое замыкание на четвёртом этаже, а также нарушения требований пожарной безопасности: в ТЦ не работали системы пожарной защиты и были закрыты на ключ эвакуационные выходы.
Накануне, 24 сентября, Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении совладельца «Зимней вишни» Вячеслава Вишневского, передавал NEWS.ru.
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Общество , Вячеслав Вишневский , Генпрокуратура РФ , Правительство РФ
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