В российских кинотеатрах ввели новый запрет

Правительство России выпустило постановление, запрещающее запирать на ключ двери, в том числе предназначенные для эвакуации, в кинотеатрах страны во время сеансов.

Документ «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации » опубликован на официальном портале правовой информации.

25 марта 2018 года в кемеровском кинотеатре «Зимняя вишня» произошёл пожар, в котором погибли 60 человек, среди которых 37 детей. По факту пожара были возбуждены три уголовных дела. Позже следователи установили, что причиной трагедии стало короткое замыкание на четвёртом этаже, а также нарушения требований пожарной безопасности: в ТЦ не работали системы пожарной защиты и были закрыты на ключ эвакуационные выходы.