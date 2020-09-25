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Сергей Безруков высказался о приговоре Михаилу Ефремову 

Газета.Ru 1 час назад
Безруков высказался о приговоре Ефремову
Фото: РИА Новости
Актер Сергей Безруков в интервью "Известиям" высказался о приговоре артисту Михаилу Ефремову, в начале июня 2020 года устроившему смертельное ДТП в Москве.
Случившееся он назвал печальным событием.

"Я как коллега, безусловно, поддерживаю Михаила, искренне желаю ему смягчения приговора и переживаю за потерпевшую сторону. И в том и в другом случае — это трагедия, поэтому хочется занять человеческую позицию. Ломаются судьбы. Да, вынесено наказание, но оно такое жесткое! Кто в этом виноват? Что за цирк был устроен вокруг этого?" — рассуждает Безруков.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет.
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Общество , Михаил Ефремов , газета "Известия" , Москва
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