Россияне стали негативно относиться к масочному режиму 

Вчера первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк заявил, что в столице из-за нарушения масочного режима была остановлена работа нескольких магазинов сетей «Перекресток» и «Магнолия».

Сегодня же стало известно, что еще шесть предприятий торговли приостановили работу в Москве из-за несоблюдения противоэпидемических мер, в том числе магазины торговых сетей Eurospar и "Пятерочка", сообщил ТАСС в пятницу первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк, возглавляющий департамент торговли и услуг.

Россияне сказали, одобряют ли масочно-перчаточный режим в стране

Аналитики Рамблера выяснили, что отношение к требованию соблюдать масочно-перчаточный режим у всех разное. Так, 46% россиян негативно относятся к данному режиму, 33% относятся к нему положительно, поскольку считают, что он необходим для собственной безопасности, 21% относятся к нему нейтрально.

Россияне сказали, стали бы носить маски и перчатки по собственной инициативе

Опрос показал, что 42% россиян носят маски и перчатки по собственной инициативе. А 39% делают это лишь для видимости и по принуждению (лишь тогда, когда обяжут). 19% участников их не носят в принципе.

Россияне спокойно воспринимают отказы в допуске на торговые объекты из-за отсутствия средств индивидуальной защиты

На вопрос аналитиков: «Что вы сделаете, если окажетесь в магазине без маски, а сотрудники не захотят вас обслуживать?» — 74% россиян ответили: «Мирно уйду», а 21% вступят в конфликт с сотрудниками и потребуют выдать им средство защиты. 5% вступят в конфликт с сотрудниками из-за их негативного отношения к маскам. Выдать средство защиты они не потребуют.

Россияне сказали, осуждают ли граждан, которые не носят маски

Аналитики Рамблера выяснили, что чуть более половины опрошенных (53%) не акцентируют свое внимание на тех, кто не носит маски в общественных местах. А 32% россиян осуждают таких людей. 15% участников, напротив, уважают их, поскольку считают, что это и есть проявление характера.

Россияне признались, готовы ли терпеть масочно-перчаточный режим еще долго

46% россиян готовы свыкнуться с тем, что масочно-перчаточный режим будет действовать в стране еще долго. А 38% опрошенных назвали издевательством данные условия. 16% россиян в принципе не планируют носить маски и перчатки.

В исследовании приняли участие 3026 человек.