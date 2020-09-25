Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Россияне стали негативно относиться к масочному режиму 

Лера Букина 19 минут назад
Россияне стали негативно относиться к масочному режиму
Фото: Рамблер
Вчера первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк заявил, что в столице из-за нарушения масочного режима была остановлена работа нескольких магазинов сетей «Перекресток» и «Магнолия».
Сегодня же стало известно, что еще шесть предприятий торговли приостановили работу в Москве из-за несоблюдения противоэпидемических мер, в том числе магазины торговых сетей Eurospar и "Пятерочка", сообщил ТАСС в пятницу первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк, возглавляющий департамент торговли и услуг.

Россияне сказали, одобряют ли масочно-перчаточный режим в стране

Аналитики Рамблера выяснили, что отношение к требованию соблюдать масочно-перчаточный режим у всех разное. Так, 46% россиян негативно относятся к данному режиму, 33% относятся к нему положительно, поскольку считают, что он необходим для собственной безопасности, 21% относятся к нему нейтрально.

Россияне сказали, стали бы носить маски и перчатки по собственной инициативе

Опрос показал, что 42% россиян носят маски и перчатки по собственной инициативе. А 39% делают это лишь для видимости и по принуждению (лишь тогда, когда обяжут). 19% участников их не носят в принципе.

Россияне спокойно воспринимают отказы в допуске на торговые объекты из-за отсутствия средств индивидуальной защиты

На вопрос аналитиков: «Что вы сделаете, если окажетесь в магазине без маски, а сотрудники не захотят вас обслуживать?» — 74% россиян ответили: «Мирно уйду», а 21% вступят в конфликт с сотрудниками и потребуют выдать им средство защиты. 5% вступят в конфликт с сотрудниками из-за их негативного отношения к маскам. Выдать средство защиты они не потребуют.

Россияне сказали, осуждают ли граждан, которые не носят маски

Аналитики Рамблера выяснили, что чуть более половины опрошенных (53%) не акцентируют свое внимание на тех, кто не носит маски в общественных местах. А 32% россиян осуждают таких людей. 15% участников, напротив, уважают их, поскольку считают, что это и есть проявление характера.

Россияне признались, готовы ли терпеть масочно-перчаточный режим еще долго

46% россиян готовы свыкнуться с тем, что масочно-перчаточный режим будет действовать в стране еще долго. А 38% опрошенных назвали издевательством данные условия. 16% россиян в принципе не планируют носить маски и перчатки.
В исследовании приняли участие 3026 человек.
Видео дня. Бузова рассказала, как мыла полы и сдавала бутылки
Комментарии
Общество , Алексей Немерюк , Правительство Москвы , ИТАР-ТАСС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ предложила альтернативу украинским Ан-178
РФ предложила альтернативу украинским Ан-178
Пропавшую 12-летнюю девочку ищут по всей Москве
Пропавшую 12-летнюю девочку ищут по всей Москве
Финалистку «Голоса» подменили на концерте за Лукашенко
Финалистку «Голоса» подменили на концерте за Лукашенко
Зеленский обещал Лукашенко «мощный ответ от народа»
Зеленский обещал Лукашенко «мощный ответ от народа»
Видео
Появилось видео стрельбы из корабельного ЗРК «Оса»
00:13
Появилось видео стрельбы из корабельного ЗРК «Оса»
Армия
Опубликовано видео учений «Кавказ-2020»
01:21
Опубликовано видео учений «Кавказ-2020»
Армия
Уборщица выиграла выборы и попала на видео
01:21
Уборщица выиграла выборы и попала на видео
Политика
Появилось видео с заявлением отца Тесака
02:44
Появилось видео с заявлением отца Тесака
Происшествия
Неизвестные устроили в Париже резню
00:45
Неизвестные устроили в Париже резню
Происшествия В мире
Пронесшийся над Землей метеорит улетел обратно в космос
00:10
Пронесшийся над Землей метеорит улетел обратно в космос
Наука и техника
Военные в Южной Осетии применили тактику «сирийского вала»
01:22
Военные в Южной Осетии применили тактику «сирийского вала»
Армия Войска
Огромные опасные медузы у берега в Сочи попали на видео
00:21
Огромные опасные медузы у берега в Сочи попали на видео
Общество
Убийца девочки под Нижним Новгородом попал на видео
00:49
Убийца девочки под Нижним Новгородом попал на видео
Происшествия Криминал
Сбивший Су-30 пилот попал на видео
02:21
Сбивший Су-30 пилот попал на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение