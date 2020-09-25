Систему распознавания лиц начали внедрять по РФ

Партнер департамента информационных технологий Москвы NtechLab запустил пилотные проекты в десяти городах. Там установят 3 тысячи камер для поиска нарушающих карантин и розыска преступников, чьи фотографии есть в базах МВД

Данные раскрыты только по Нижнему Новгороду. Частично система может заработать уже до конца этого года. Нижегородская область — техногенный регион. Вслед за Москвой здесь часто внедряются различные цифровые технологии. Так, во время карантина область стала одной из немногих, где ввели цифровые пропуска.

Кроме того, Нижегородская область стала вторым одобренным регионом для электронного голосования по поправкам в конституцию. Этот вектор прослеживается и дальше, говорит главный редактор NN.ru (самый большой информпортал Нижнего Новгорода) Иван Бушман.

— Я могу сказать точно, что широким массам про это пока мало известно, это широко не обсуждается. Но у нас тем не менее довольно богатая практика внедрения подобных решений, во время карантина по коронавирусу мы активно пользовались системой распознавания лиц в заведениях типа парикмахерских, это было одной из гарантий, что может такое заведение работать. Про их реальность и внедрение очень много вопросов возникало: то ли они действительно там есть и так хорошо работают, по крайней мере, на бумаге все было гладко, что вот эти системы внедрены, вот мы тут впереди планеты всей по этой цифровой безопасности. У нас большой вектор на это у нашего правительства. Сейчас, как я понимаю, идея гораздо глобальнее. Не могу сказать, насколько она реалистична, но, по крайней мере, на «умных» остановках, которые в Нижнем Новгороде тоже установлены, камеры есть. И в принципе, почему бы не поставить на них распознавание лиц? Технически это осуществимо.

— Теперь речь идет, судя по всему, об очень масштабной установке систем видеонаблюдения, чем было до этого.

— Похоже на то.

— Какую реакцию горожан можно предсказать?

— Негативных комментариев будет полно, я просто уверен, но, мне кажется, будет то же самое, что и с установкой камер в парикмахерских, то есть покричат, повозмущаются, но примут.

С помощью технологии NtechLab в режиме реального времени можно найти лицо в толпе и сразу сравнить его с фотографиями людей из полицейских баз данных. Сколько будет стоить ее установка в регионах, пока не понятно. Эксперты отрасли для крупного города оценивают ее в 100-110 млн рублей. Основные затраты — это сами видеокамеры и центр обработки данных.

Москва за использование технологии NtechLab заплатила не менее 200 млн рублей. Такой была начальная конкурсная цена разработки. Сумму контракта стороны не назвали. Система заработала в январе этого года. Она охватывает несколько десятков тысяч камер.

Отмечается, что камеры будут использованы в том числе для поиска нарушающих карантин. Насколько это реалистично? Ситуацию комментирует архитектор машинного обучения цифровой лаборатории Soft Line Николай Князев

Николай Князев архитектор машинного обучения цифровой лаборатории Soft Line

«Если мы говорим про какой-нибудь крупный банк, у которого много банкоматов по всей России, им, чтобы внедрить распознавание лиц, нужно сделать так, чтобы одно лицо различалось среди сотен миллионов других лиц. Если мы говорим про распознавание лиц только внутри одного города, то точность уже может быть гораздо меньше. Есть очень много нюансов: где вычисляется, требуются ли какие-то доработки. Мне кажется, сейчас по факту между новостью о том, что будут штрафовать, и фактической работой системы лежит большая пропасть, и во многом это сейчас ход такой, чтобы люди знали, что, возможно, на камере действительно кого-то распознают и придут. Но я думаю, что небольшое количество нарушителей карантина действительно будет штрафоваться, потому что тотально это покрыть сейчас очень сложно. Плюс должны быть отточены все остальные моменты: как это передавать в органы, как это обжаловать, откуда они вообще возьмут базу лиц тех, кто сидит на карантине, это они должны свои актуальные фотографии отсылать. А если они этого не сделают? Плюс какие мы тут данные, говорим, сверка лица и, получается, паспорта. При этом для того чтобы определять лицо, узнать конкретно, что зовут человека Иван или Петя, не так важно, достаточно просто его лица. А сама по себе фотография лица не несет в себе личных данных».