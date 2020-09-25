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На Нобелевскую премию мира выдвинули российскую уборщицу 

Lenta.ru 37 минут назад
Российская газета «Московский комсомолец» выдвинула на Нобелевскую премию мира уборщицу Марину Удгодскую, которая стала известной благодаря победе на выборах главы администрации Повалихинского сельского поселения (Костромская область).
Как сообщает издание, таким образом редакция решила проверить механизм подачи заявок на соискание престижной премии.
Горбачев: "Нобелевскую премию мира получали по блату"
Журналисты отмечают, что в последние дни СМИ пестрят заголовками о выдвижении новых кандидатов на Нобелевскую премию мира (среди них Владимир Путин, Дональд Трамп и Алексей Навальный). Редакция проверила, насколько сложно предложить кандидатуру на «мирный» Нобель.
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Общество , Видео , Алексей Навальный , Дональд Трамп , Владимир Путин , Московский комсомолец , Костромская Область
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