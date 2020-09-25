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Навальный обратился к пилотам и омским врачам 

Артём Кульша 20 минут назад
Пилоты самолета и первые медицинские работники сыграли ключевую роль в том, что политик Алексей Навальный выжил после отравления. Об этом он сам сообщил в своем инстаграме.
20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске. 22 августа он был перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что политик был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок».

«После всего случившегося я испытываю такую огромную благодарность такому большому количеству людей, что вы еще устанете читать посты на эту тему», — написал Навальный сегодня в инстаграме.

Он начал с благодарности в адрес нескольких неизвестных добрых друзей, которые сыграли ключевую роль в его судьбе, а именно в адрес пилотов, которые быстро посадили самолет в Омске, и первых медицинских работников, которые диагностировали у него токсическое отравление и ввели дозу атропина.

«Все последующее было очень драматично и заслуживает отдельного рассказа, но рассказывать точно было бы нечего, если бы не эти ребята. Спасибо вам, неизвестные добрые друзья. Вы хорошие люди», — добавил политик.

Назван отравитель Навального
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Общество , Видео , Алексей Навальный
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