Названы самые востребованные профессии в Москве

Ситуация на московском рынке труда стабилизировалась, количество открытых вакансий постоянно растет. Как рассказали в столичной службе занятости, высоким спросом пользуются специалисты из IT-сферы и онлайн-продаж, требуются городу и специалисты по техническому обслуживанию, продавцы-кассиры в крупные розничные сети и менеджеры онлайн-продаж. В строительстве нужны промышленные альпинисты, электромонтажники, каменщики, слесари-сантехники, технологи и диспетчеры.

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Сотрудничество с партнерами-работодателями центра занятости населения "Моя работа" и специализированного центра занятости "Моя карьера" позволило собрать более 107 тысяч актуальных предложений в базе вакансий службы занятости, дополнительно более 110 тысяч вакансий представлено крупной российской компанией онлайн-рекрутмента. В базе можно найти самые разные вакансии по уровню образования, заработной платы и условий труда.

Больше всего вакансий представлено для водителей пассажирского транспорта, менеджеров баз данных и информационных ресурсов и онлайн-продаж в розничной торговле. Также нужны специалисты в области логистических процессов и сфере рекрутмента, консультанты по страхованию.

В сентябре большее количество вакансий на рынке труда открыто в сфере оптовой и розничной торговли (17%) и информационных технологий (17%). 11% вакансий представлено в сфере транспорта и логистики, а 10% - в строительстве.

Самые востребованные вакансии по запросу соискателей - администратор, комплектовщик, делопроизводитель, продавец-консультант, бухгалтер, менеджер в коммерческой деятельности и туристическом агентстве, оператор абонентского отдела, специалист по маркетингу и в области права. Профессии курьера и менеджеров онлайн-продаж остались на лидирующих позициях.