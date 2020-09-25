Огромные опасные медузы у берега в Сочи попали на видео 

Опасные медузы-корнероты приплыли к берегу в Сочи . Одного из таких морских жителей сняли на камеру очевидцы. Запись размещена в Telegram-канале «Сочи сейчас». В подписи к видео сообщается, что животное было размером с трехлитровую банку.

Обитающие в толщах воды Черного моря корнероты далеко не безобидны, как выглядят на первый взгляд. Соприкосновение стрекающих медуз с кожей человека приводит к сильным ожогам. Поэтому отдыхающим на пляже настоятельно советуют уплывать как можно дальше от этого представителя морской фауны.