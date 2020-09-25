Директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург перечислил причины роста числа заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России

По словам ученого, это связано с транспортными потоками, нехваткой витамина D и "большей восприимчивостью осенью".

Как сообщал оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, ежедневное число госпитализированных с COVID-19 в Москве за последние семь дней выросло примерно на 30%. За минувшие сутки в столице выявлено 1560 заболевших, в целом по стране — 7212.

Мэр столицы Сергей Собянин , в свою очередь, также отметил, что эпидемиологическая ситуация усложняется. Он порекомендовал крупнейшим московским компаниям перевести часть сотрудников на удаленку, а жителям города старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями — с 28 сентября оставаться по возможности дома, перейти на дистанционный формат работы или взять отпуск.