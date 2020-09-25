11-летний ребенок: что известно о погибшей дочери Конкина 

У погибшей дочери актера Владимира Конкина остался 11-летний ребенок. Сейчас решается вопрос, кто из родственников оформит опеку над девочкой, пишет «Пятый канал».

Как сообщал «Рамблер», 32-летняя София Конкина пошла в плавательный бассейн фитнес-клуба Jump и не вернулась домой. Ее родным позвонили и сообщили, что Софья находится в реанимации Боткинской больницы с диагнозом «Утопление». Она скончалась в ночь на 24 сентября. Полиция проводит доследственную проверку.

Известно, что София Конкина жила вдвоем с дочерью, пишет «Пятый канал».

Родственники отмечают, что хронических заболеваний у Софии не было и намерены выяснить, что с ней случилось.

Отец Софии — Владимир Конкин — заслуженный артист России. Он известен исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «Аты-баты, шли солдаты…», «Романс о влюбленных», «Место встречи изменить нельзя», «Как закалялась сталь».