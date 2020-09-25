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Рамблер, какие новости? 

Сергей Василенок 41 минуту назад
Чем грозит рост заболеваемости ковидом?
Фото: РИА Новости
"Рамблер, какие новости?" — новостной подкаст портала Рамблер.
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Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные:
  • На изоляцию нас в сентябре так и не отправили, и, возможно, зря;
  • Пока Навальный был в коме в Германии, на его московскую квартиру наложили арест;
  • В Дании запустили шоу-секспросвет для детей. Но посмотрели программу почему-то российские пропагандисты. И она им не понравилась;
  • У работы на удалёнке обнаружился еще один законный плюс;
  • Компания Mars встала на путь толерантности и решила переименовать свои знаменитые консервы Uncle Ben’s.
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