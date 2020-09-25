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ЦУМ оштрафовали более чем на 1 млн рублей за нарушение масочного режима 

ТАСС и ещё 8 45 минут назад
ЦУМ крупно оштрафовали
Фото: РИА Новости
Московский ЦУМ получил штраф в 1 млн рублей за несоблюдение масочного режима. Об этом сообщил в пятницу первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала "Москва-24".

"Предприятие, крупный магазин ЦУМ в Москве, был оштрафован более чем на миллион рублей [за нарушение масочного режима]", — сказал он.

Как отмечается, руководители московских предприятий должны обеспечить строгое соблюдение противоэпидемических мер на рабочих местах.
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