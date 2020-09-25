Назван срок хранения еды в морозилке 

У многих потребителей сложилось неправильное отношение к морозильной камере. Как хранить там продукты и когда проводить ревизию, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по здоровому питанию, телеведущий, шеф-повар Сергей Синицын

Домашнюю бытовую морозильную камеру лучше использовать не для самостоятельной заморозки продуктов, а для поддержания ранее замороженной продукции, рассказал эксперт по здоровому питанию, телеведущий, шеф-повар Сергей Синицын.

"Если мы сами замораживаем что-то в морозильной камере, это получается менее качественно, чем это делают профессиональные морозилки. Профессиональное оборудование делает шоковую заморозку, тем самым не портит качество и структуру продукта. Домашнюю морозилку лучше использовать, чтобы сохранить пельмени, вареники, слоеное тесто, замороженные овощи или ягоды", — рассказал радио Sputnik Сергей Синицын.

Если есть необходимость самому заморозить, например, мясо, важно делать это правильно.

"Идеальный вариант — замораживать в вакууме. Если нет домашнего вакуума, можно использовать пакеты Zip-Lock, которые запечатываются. Если пакет порвался, происходит обезвоживание продукта, мясо сохнет, это сильно влияет на текстуру. Некоторые срезают заветренный кусок, кто-то использует на бульон, но лучше быть осторожным с такими продуктами", — предупредил эксперт по здоровому питанию

Ревизию морозильника нужно производить минимум раз в три месяца. Это позволяет напомнить, какие продукты там есть, чтобы максимально быстро их использовать.